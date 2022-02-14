"Винодельческое предприятие и туристический комплекс разместится на Черноморском побережье, однако не возле действующей винодельни в Темрюкском районе, и будет сконцентрировано на выпуске вин премиум-сегмента", — отметил представитель компании.

Объем инвестиций в проект, а также сроки строительства он не сообщил, отметив, что проект находится на начальной стадии разработки. В феврале были проведены переговоры с представителями британского архитектурного бюро, на которых обсуждались возможности сотрудничества при разработке концепции объекта.

В настоящее время винодельня "Фанагории" расположена в поселке Сенном на Таманском полуострове, где сосредоточена основная часть виноградников региона.

"Фанагория" занимается производством винодельческой продукции, а также выращиванием винограда, саженцев и розничной торговлей. Виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой, где "Фанагория" приобрела 75 га сельхозземель. По итогам 2021 года "Фанагория" сократила производство винодельческой продукции почти на 18% по сравнению с предыдущим годом — до 2 млн декалитров, вместе с тем, вдвое увеличила выпуск премиальных выдержанных вин, до 59,6 тыс. дал.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" гендиректор предприятия Петр Романишин, компания в перспективе намерена производить только премиальные вина.

Краснодарский край — крупнейший в РФ регион по выращиванию винограда. Площади виноградников превышают 28 тыс. га. Они расположены в Темрюкском, Крымском, Ейском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Доля края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 40%.