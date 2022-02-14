"Шесть крупных инвестиционных проектов готовим к презентации на Российском инвестиционном форуме. Это более 100 млрд руб. и почти 8 тыс. новых рабочих мест. Их реализация — новый шаг к развитию города и созданию комфортной среды для наших жителей", — сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Алексей Копайгородский.

Он отметил, что Сочи стабильно вызывает высокий интерес у инвесторов.

"На сопровождении у нас находится 31 проект с общим объёмом инвестиций более 214 млрд руб. Реализация инвестпроектов даст Сочи 16 тыс. новых рабочих мест", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, основная часть инвестпредложений связана с развитием санаторно-курортной отрасли. В частности, создание комплекса на базе участков санатория "Волна" и пансионата "Кристалл" с реставрацией существующих исторических зданий здравницы. Проект предусматривает и строительство медицинского центра с современными программами оздоровления в сочетании с традиционным для сочинских санаториев бальнео- и грязелечением.

"В перспективном Лазаревском районе планируется создание современного комплекса спа-отелей. Масштабный проект преобразит микрорайон Аше: инвестором планируется реконструкция и строительство новых автодорог, благоустройство прилегающих территорий с озеленением, обустройство пляжей, набережной и терренкуров", — добавил Копайгородский.

Ранее сообщалось, что РИФ в Сочи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции перенесли с февраля на неустановленный срок. Однако в СМИ появилась информация, что проведение инвестфорума планируется на третью декаду марта — с 23 по 27 марта.