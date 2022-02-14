"Мы расскажем историю этого невероятного человека. О его сокровищах и о том, что он сделал, какой путь прошел: поле ошибок, авантюрных приключений, невероятных открытий, все это совмещено в биографии этого человека. Поэтому выставка, посвященная Шлиману, со всем разнообразным объемом тех важнейших вещей откроется в Берлине, а затем мы планируем в начале декабря открыть ее у нас, совместив таким образом коллекцию берлинскую, греческую и нашу, что мне кажется само по себе невероятно важный шаг", — сказала директор Пушкинского музея Марина Лошак на пресс-конференции, посвященной итогам первого этапа научно-исследовательского проекта по изучению коллекции Шлимана в Пушкинском музее.

Сейчас выставка к 200-летию Шлимана готовится Музеем доисторического периода и ранней истории Берлина.

В Пушкинском музее также представили итоги первого этапа научно-исследовательского проекта, во время которого было изучено 65 экспонатов.

"Проводя цифровую съемку мы обнаружили, что некоторые предметы были реставрированы немецкими коллегами в начале XX века. Это была не очень удачная реставрация и уже по ходу этого проекта было принято несколько решений", — сообщил заведующий отделом реставрации и консервации Игорь Бородин, рассказывая об исследовании.

Он уточнил, что специалисты музея проведут реставрацию некоторых предметов, в результате чего исправят "историческую несправедливость". На данный момент завершена реставрация одного предмета.

Во время первого этапа специалисты провели детальную фотосъемку каждого из отобранных для исследования предметов, измерили все их элементы с помощью видеомикроскопа высокого разрешения, а также изучили состав металлов. Все измерения и комплексные исследования проводились бесконтактно. Высокоточная съемка экспонатов позволила впервые провести измерения отобранных предметов. Для каждого изучаемого предмета был создан цифровой паспорт, включающий его описание, фотодокументацию и пробы металла.

Для представления результатов исследования музеем был создан специальный сайт, куда выкладываются материалы, рассказывающие об изучении Древней Трои, а также последние данные о ходе исследования.

Во время следующего этапа планируется исследование следующих 65 предметов из "троянского" собрания музея и зарубежных коллекций.

Коллекцию ГМИИ им. А.С. Пушкина из 259 предметов составляют предметы из 13 кладов, обнаруженных Генрихом Шлиманом во время раскопок Трои в 1873, а также в 1878-1890 годах. Это различные украшения, сосуды, антропоморфные фигурки, каменные топоры-молоты, изделия из горного хрусталя и другие предметы. Всего Шлиман открыл 19 кладов, которые с 1881 года хранились в Берлине. В Москву в июле 1945 года поступили предметы из 13 троянских кладов — преимущественно изделия из драгоценных металлов и камня. Экспонаты, хранящиеся в Пушкинском музее, еще никогда не исследовались современными научными методами. Для осуществления исследования было приобретено специальное оборудование, а также создана мини-лаборатория.