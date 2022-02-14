В список вошли: усадьба Ярошенко "Павлищев Бор", усадьба Панское (Малоярославецкий район), главный дом усадьбы Белкино (Обнинск), ансамбль купеческой усадьбы Сорокиных (Мосальск), Морозовская дача в Обнинске, усадьба Щепочкиных в Полотняном Заводе, "Дом с кружевами" в Боровске, усадьба Прончищевых в Богимове.

"Эти объекты можно приобрести в собственность по самой минимальной цене с учетом последующих обязательств по восстановлению объекта", — отмечается в сообщении агентства.

Условия покупки усадеб будут обсуждаться индивидуально.

Интернет-площадка усадебноедостояние.рф представляет собой единый ресурс по продаже исторической недвижимости без посредников. Проект инициирован фондом "Возрождение русской усадьбы" и Ассоциацией владельцев исторических усадеб России. На первом этапе в проект вошли 100 усадеб из 19 регионов России.