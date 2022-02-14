Фестиваль пройдет в 22-й раз и будет приурочен к 100-летию джаза в России.

Для зрителей в Ярославле Бутман сыграет с Московским джазовым оркестром. Также свою программу представит трио Джона Скофилда при участии Нашита Уэйтса и Винсента Арчера.

"Триумф Джаза" — один из старейших российских джазовых фестивалей, созданный Игорем Бутманом в 2001 году. В рамках фестиваля в 2022 году несколько концертов уже прошли в Москве. Выступления также запланированы в Санкт-Петербурге, Твери, Туле и Красноярске.