Самолет должен был вылететь из аэропорта Петропавловска-Камчатского 13 февраля в 13:25 по местному времени (4:25 мск). В воскресенье по техническим причинам авиакомпания перенесла его отправление на 16:00 понедельника (7:00 мск). Но фактически он вылетел только в 20:07 14 февраля (11:07 мск) рейсом SU-1771.

Пассажиры этого рейса в соцсетях рассказывают, что у многих сорвались стыковочные рейсы, у некоторых — дважды.

Проверку по факту длительной задержкой авиарейса начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено проверить соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе "Аэрофлота" "Интерфаксу" сообщили, что рейс перенесли по техническим причинам. Пассажирам оказывались услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании: питание, напитки, трансфер и размещение в гостинице.

Прямое авиасообщение Камчатки с Москвой обеспечивает только "Аэрофлот".