"Самыми популярными направлениями полетов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Ростов-на-Дону", — отметил собеседник агентства.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда.

Авиагавань в настоящее время обслуживает только внутрироссийские рейсы — международные не выполняются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России.

Аэропорт "Симферополь" в 2021 году обслужил 6,83 млн человек (рекордный показатель), что на 47,6% больше, чем в 2020 году, и на 32,8% больше, чем в "доковидном" 2019 году.