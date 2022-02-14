"Благодаря заметному прогрессу в области вакцинации (82% лиц старше 40 лет, 67% лиц старше 12 лет и 100% туристического персонала), санитарному протоколу по туризму и его неукоснительному соблюдению во всех туристических учреждениях, Тунис готов к возвращению туристов", — рассказал представитель офиса Нежи Гуидер.

Он отметил, что с 15 февраля тесты больше не требуются для вакцинированных лиц старше 18 лет. При въезде необходимо предоставить сертификат, подтверждающий завершение вакцинации или паспорт вакцинации, выданный органами здравоохранения страны проживания.

Тунис признает все российские вакцины от коронавируса.

Лица старше 6 лет, которые не прошли вакцинацию, могут въезжать в Тунис со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов или экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее чем за 24 часа до регистрации на рейс.

"Все пассажиры, прибывающие в Тунис, обязаны заполнить электронную анкету на сайте и предоставить ее транспортным компаниям при регистрации и медицинским службам по прибытии в Тунис", — подчеркнул Гуидер.

По прибытии лица старше 6 лет будут подвергаться выборочному ПЦР- или экспресс-тестированию. Туристы с положительным результатом будут отправлены на пятидневную изоляцию, а в случае появления или сохранения симптомов карантин продлевается еще на два дня.

Ранее власти Туниса сообщали об отмене комендантского часа, который действовал с 10 вечера до 5 утра. Между тем, правительство по-прежнему запрещает проводить массовые собрания, требует соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.