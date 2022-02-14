Начальная (максимальная) цена контракта — 278,185 млн рублей. Финансироваться работы будут из областного и федерального бюджетов.

Здание надо не только отремонтировать, но и приспособить под современное использование. Работы запланированы на 2022-23 годы.

Заявки принимаются до 4 марта 8:00 мск, результат торгов огласят 10 марта.

Как сообщалось ранее, в памятнике архитектуры "Дом Гражданского губернатора. XIX в." планируется создать культурно-просветительский и выставочный центр Эрмитажа.

Центр будет создан на базе Калужского музея изобразительных искусств.

Первый совместный проект Эрмитажа и калужского музея изобразительных искусств был реализован в декабре прошлого года. В Калуге прошли "Дни Эрмитажа", в рамках которых была привезена из Санкт-Петербурга и выставлена картина Петера Хесса "Сражение под Малоярославцем 12 октября 1812 года".