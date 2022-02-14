"Чартеры — готовое предложение под ключ для туристов, в которое включены перелет, трансфер проживание, экскурсионная программа. Стоимость таких поездок дешевле, чем если бронировать тур самостоятельно, в среднем 2-2,5 раза. Чартеры из Москвы в Улан-Удэ будут летать с февраля до середины марта, и это самый высокий сезон, когда весь Байкал покрывается уникальным прозрачным льдом", — сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя прилет первого чартера.

Фото: TUI Россия

По ее словам, в Бурятии можно будет увидеть не только это чудо природы, но и покататься по льду на хивусе (судне на воздушной подушке — ИФ), посмотреть на хрустальные гроты, заняться подледной рыбалкой, познакомиться с национальным колоритом, культурой буддизма, старообрядчеством.

Программу выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии" по субботам. Цены турпакетов начинаются от 18 тыс. рублей на человека за неделю. Удешевить отдых позволяет субсидия, которую правительство выделяет туроператорам, организующим чартерные программы в регионы. Она составляет 50% стоимости фрахта самолета.

Фото: TUI Россия

Догузова добавила, что линейка чартеров, предлагаемая российским туристам этой зимой, включает рейсы на горнолыжный курорт "Шерегеш", на остров Сахалин и в Мурманскую область.