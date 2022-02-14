Документ устанавливал дистанционный формат обучения для учеников 7-11 классов с 2 по 13 февраля. На этот же период вводился запрет на посещение несовершеннолетними точек общепита, любых магазинов, кроме продовольственных и аптек. Еще раньше, с 28 января по 13 февраля, был введен запрет на посещение кинотеатров, театров, музеев, цирков, концертов, бассейнов, фитнес-центров, мест развлечения и досуга.

Вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что все эти ограничения продлеваться не будут. "По решению оперштаба ограничения не продлеваются. В понедельник школы опять начнут работать в обычном режиме. Возобновит работу все дополнительное образование. Допуск в общественные учреждения для детей тоже будет открыт", — написала Потехина в субботу, 12 февраля, на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Она отметила, что за полторы недели дистанционного формата обучения эпидемиологическая ситуация улучшилась. "Заболеваемость детей за это время снизилась в 1,5 раза. Почти вдвое сократилась госпитализация несовершеннолетних. С 5 до 3 тысяч уменьшилось количество болеющих учителей", — говорится в сообщении.

Вице-губернатор признала, что общая заболеваемость в городе пока ещё высока, но детские показатели после пиковых значений 3-4 февраля, ежедневно и существенно снижаются.

Говоря о необходимости ограничений, Потехина отметила, что больше 70% всех заболевших детей — это школьники. Для разрыва цепочки заражений пришлось переводить на дистанционный формат учеников 7-11 классов. Детей этого возраста родители без опаски могут оставить одних дома. Эти дети справятся с удалённым обучением, объяснила вице-губернатор.

Она напомнила, что за директорами школ остаётся право отправлять на удалёнку карантинные классы, а родители могут оставлять детей дома на смешанном обучении.