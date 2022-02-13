Люди рассказывают, что самолет с 298 пассажирами на борту пару часов простоял на аэродроме, ожидая вылета. После чего было объявлено о переносе рейса на понедельник. В свою очередь, в пресс-службе "Аэрофлота" "Интерфаксу сообщили, что рейс перенесли по техническим причинам.

"Вылет рейса 1731 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Москва перенесен с 13 на 14 февраля по техническим причинам.

Пассажирам оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании: питание, напитки, трансфер и размещение в гостинице", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Авиасообщение Камчатки с Москвой обеспечивает только "Аэрофлот".