"Все ограничения на коммерческие перевозки пассажиров для "Витязь-Аэро" сняты", — сказал Сиротин, уточнив, что соответствующее решение Росавиация приняла 11 февраля на основании отчета авиакомпании об устранении выявленных несоответствий.

12 августа прошлого года вертолет Ми-8Т "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров — выжили восемь человек. Росавиация своим приказом об ограничении сертификата эксплуатанта вскоре запретила "Витязь-Аэро" выполнять коммерческие пассажирские рейсы, оставив возможность перевозить грузы и оказывать авиационные работы.

"Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании — вертолеты Ми-8. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" — камчатский предприниматель Игорь Редькин, ему вместе с женой Еленой принадлежит 49,5% компании. В 2020 году перевозчик получил 420 млн руб. чистой прибыли при выручке 1,6 млрд руб. Редькин — бывший депутат камчатского парламента. В 2021 году он занимал 20-е место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих и депутатов с доходами 715,7 млн рублей.

Игорь Редькин является фигурантом уголовного дела об убийстве человека. Изначально ему инкриминировалось умышленное убийство (ст. 105 УК РФ) но позже следствие переквалифицировало дело на ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, летом прошлого года бизнесмен нелегально отстреливал из карабина с тепловизором медведей на свалке в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района. Одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который собирал на свалке металлолом. От огнестрельного ранения мужчина скончался в больнице. Решением президиума регионального политического совета "Единой России" Редькин исключен из партии. В выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края в сентябре этого года он уже не участвовал.