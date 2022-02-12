"По итогам обсуждения и с учётом эпидобстановки в странах принято решение с 21 февраля увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе с Венгрией по маршрутам Москва — Будапешт с 7 до 14 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю", — говорится в сообщении пресс-службы правительства

Число рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо увеличивается с 2 до 4 в неделю. Количество рейсов в Германию увеличивается по маршрутам Калининград — Берлин с 2 до 6 рейсов в неделю, Калининград — Дюссельдорф с частотой 5 рейсов в неделю.

Кроме того, с 1 марта увеличивается количество регулярных рейсов в Грецию по маршрутам Москва — Корфу с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва — Миконос с частотой 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург — Афины, Санкт-Петербург — Салоники, Жуковский — Ираклион, Екатеринбург — Ираклион с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

С 21 февраля также возобновляются полеты по международным направлениям из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.