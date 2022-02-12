"Принято решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полётов, в пункты на территории Кипра", — такое решение принято по итогам заседания оперштаба правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса, состоявшегося в субботу.

Сейчас на Кипр разрешены только регулярные и грузопассажирские рейсы в ограниченном объеме. В 2021 году Кипр посетили, по данным Минтуризма острова, более 800 тыс. туристов из России.

"Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

С 1 марта россияне могут въезжать на Кипр без ПЦР-тестов, если у них есть прививка от коронавируса вакциной "Спутник V" или "Спутник Лайт" в качестве бустера. Невакцинированным туристам нужен будет ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген, сделанный за 24 часа до вылета.