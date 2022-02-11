Рейс выполняется на самолёте SSJ 100 в моноклассной компоновке с возможностью перевозить горнолыжное снаряжение.

"Это субсидируемый рейс из Санкт-Петербурга, который дотируется как администрацией Мурманской области, так и администрацией Санкт-Петербурга (...) На первом рейсе сюда самолет прилетит с загрузкой 93%, отсюда — 83%, это очень большой показатель", — сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

Полеты из Санкт-Петербурга в Хибины будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. По прогнозам "России" за 2022 год на этом рейсы будет перевезено порядка 25 тыс. пассажиров.

С открытием нового рейса ожидается рост турпотока в Хибины, так как в Кировске находятся популярные горнолыжные комплексы.

"Этот рейс усилит текущий турпоток, который ежегодно растет (...) С учетом развития городской, туристической инфраструктуры мы прогнозируем кратный рост турпотока", — сказал заместитель генерального директора Кировского филиала "Апатита" Сергей Свинин, добавив, что сейчас идёт работа над развитием летнего туристического сезона в Хибинах.

В свою очередь председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев добавил, что новый рейс открывает возможности роста турпотока для юга Мурманской области, в частности, на побережье Белого моря.

В сентябре 2021 года Стариков сообщал, что "Россия" планирует запустить рейсы между Санкт-Петербургом и Хибинами, предполагалось, что сообщение будет открыто в декабре.

"Группа "Аэрофлот" ведет переговоры и готова начать выполнять рейсы в аэропорт "Хибины" из Санкт-Петербурга (. . .) Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия", — говорил Стариков.

Ранее глава администрации Кировска Юрий Кузин сообщал журналистам, что турпоток в Хибинах в 2021 году составил 245 тыс. человек (турпоток всей Мурманской области в 2021 году составил 450 тыс. человек — ИФ).

Кировск — моногород вблизи Апатитов. Градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро"). При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом. Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит") и "Кукисвумчорр". Горнолыжный сезон в Хибинах считается самым продолжительным в России — около 200 дней.

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от г.Апатиты, был введен в строй в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил аэропорт работу в 2012 году.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта "Хибины" составил 133 тыс. человек, что почти вдвое больше показателей "допандемийного" 2019 года.

Регулярные рейсы из аэропорта "Хибины" выполняют авиакомпании "Северсталь" и "Сибирь" (входит в группу S7). География полетов включает в себя Санкт-Петербург, Москву, Череповец, в летний сезон — Сочи и Анапу. Преимущественно аэропорт обслуживает жителей южной части Кольского полуострова — Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.