Рейсы из аэропорта "Пулково" в столицу Азербайджана и обратно будут выполняться, начиная с 5 марта по субботам. Вылет из "Пулково" в 16:30, прилет в Баку в 21:15. Обратный рейс вылетает в 22:15 и прилетает в Санкт-Петербург в 01:15. Билеты уже поступили в продажу.

Smartavia летала из Петербурга в Баку с лета 2019 года, но приостановила рейсы весной 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Ранее о возобновлении в марте полётов по направлению Баку — Санкт-Петербург сообщила авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

АО "Авиакомпания Смартавиа" выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком Smartavia в 65 российских и зарубежных аэропортов по более чем 100 направлениям. В парке авиакомпании 15 пассажирских самолетов: 12 Boeing-737-700 и -800 и три A320neo. Smartavia базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве.

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