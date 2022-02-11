Согласно документу, иностранцы не могут работать в розничной торговле и общепите. В том числе не могут доставлять продукты и работать в барах. Также мигрантам запрещено работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала.

Организациям региона дано три месяца чтобы заменить мигрантов на граждан России.

Также в Калужской области приостановлена программа "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом". Ее не будут разрабатывать на период с 2022 по 2027 годы. Программа действовала 14 лет, по ней можно было въехать в страну по упрощенной схеме. В первые годы доля славян среди приезжих составляла более 80%.

"К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17%. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья. Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей", — отмечается в сообщении.

В пятницу губернатор посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе области и пообщался с мигрантом, который не владеет русским, однако имеет сертификат о знании языка.

"Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют "липовые" сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки", — написал Шапша в своем аккаунте в инстаграм.