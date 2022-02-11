Проект реализуется в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ), строительство объектов начнется в 2022 году.

Инвестиции в проект по соглашению с КРДВ составят 1,7 млрд рублей, ранее вложения в проект оценивались в 2,5 млрд рублей.

"В июле этого (2022 — ИФ) года, как только будет подготовлена проектная документация и получено разрешение на строительство, планируем приступить к строительно-монтажным работам и завершить их в течение полутора лет. В следующем году начнем строить еще 5-этажную гостиницу на 60 номеров, которую введем в эксплуатацию во втором квартале 2025 года. Рассчитываем, что гостинично-развлекательный комплекс, который построит наша компания, будет способен принимать 25% от общего числа гостей всего курорта", — сказал директор ООО "Азия-инвест групп" Александр Ким, слова которого приводятся в сообщении.

По данным КРДВ, в настоящее время общий объем инвестиций по заключенным соглашениям в игорной зоне "Приморье" составляет 75,3 млрд рублей, на стадии реализации находятся 7 гостиничных комплексов с казино. Строительные и проектные работы ведут частные инвесторы из Гонконга, Камбоджи, России, Республики Корея и Японии.

Ранее сообщалось, что камбоджийская NagaCorp Ltd., из-за пандемии остановившая в 2020 году строительство в игорной зоне "Приморье" гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok на фоне проблем с ввозом иностранной рабочей силы, в августе 2021 года возобновила работу после привлечения российского подрядчика.

Согласно материалам аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Азия-инвест групп" учреждено в мае 2021 года. Основной вид деятельности — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Учредителями компании выступают гендиректор рыболовной компании ООО "Приморское побережье" (Владивосток) Сергей Пягай (50% капитала), Александр Ким (45%) и гендиректор ООО "Глонасс-техносервис" (Москва) Максим Ларичев (5%).

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиная Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.