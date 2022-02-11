"43-летняя руководительница турфирмы с ноября 2021 года по январь 2022 года при получении денежных средств от клиентов своих обязательств по организации отдыха не выполняла. Полученные деньги тратила по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

Так, один из клиентов приобрел путевки в Турцию для всей семьи, однако за день до вылета директор турфирмы отменила тур и обещала вернуть деньги, но так этого и не сделала.

В настоящее время заявления в полицию подали 18 человек, однако следователи не исключают, что потерпевших может быть больше.

"Общий ущерб, причиненный клиентам турфирмы, составил около 1,5 млн рублей", — сообщает пресс-служба.