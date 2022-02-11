"В 2021 году Москву посетило 16,9 млн туристов — на 24% больше, чем в 2020 году. Рост турпотока произошел, прежде всего, за счет внутреннего туризма — в столице побывало 15,3 млн гостей из других регионов страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что относительно рекордных показателей 2019 года, когда число туристов превысило 25 млн, общий турпоток восстановился на 67%. Восстановление внутреннего турпотока происходит более быстрыми темпами и составляет почти 80%. Наибольшее число туристов и Москву приезжают из из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области, Татарстана, Владимирской, Тульской, Калужской, Саратовской и Нижегородской областей.

Среднегодовая загрузка гостиниц увеличилась почти до 60%, объем туристско-экскурсионного потребления составил более 700 млрд руб., что на 26% больше, чем в 2020 году. Поступления в бюджет Москвы от отрасли составили свыше 98 млрд руб.