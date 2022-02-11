Согласно сообщению пресс-службы "Аэродинамики", в 2011-2014 годах Комаров работал в сочинском аэропорту в должности исполняющего обязанности управляющего директора.

"Мне понятны задачи, которые поставило передо мной руководство холдинга. Это достижение высоких показателей стандартов обслуживания. Мы внедряем новые технологии, чтобы авиакомпаниям и пассажирам было комфортно и выгодно прилетать аэропорт", — сказал Комаров, которого цитирует пресс-служба.

Он подчеркнул, что коллектив аэропорта укомплектован более чем на 95% — это один из самых высоких показателей в отрасли.

Прежде воздушную гавань курорта возглавлял Евгений Филиппов, уточнили "Интерфаксу" в "Аэродинамике". "Он продолжит работу в качестве советника генерального директора ГК "Аэродинамика", — пояснил собеседник агентства.

"Международный аэропорт Сочи" вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В 2021 году сочинский аэропорт увеличил пассажиропоток в 1,7 раза по сравнению с предшествующим годом — до рекордных 11,1 млн человек. По сравнению с "доковидным" 2019 годом показатель вырос в 1,6 раза.