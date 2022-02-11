"На базе произведений живописи из коллекции учреждения будут созданы VR-прогулки "внутри" картин. С помощью современных технологий посетители смогут вблизи рассмотреть объекты, изображенные на картине, а также увидеть пространство, которое находилось за художником во время написания работы. Планируется, что визуальный ряд будет сопровождаться рассказом о создании картины", — говорится в сообщении.

Также планируется реализация проекта в сфере культуры на принципах государственно-частного партнерства. В Самарской области пилотным проектом в этой сфере может стать строительство Дома культуры в одном из муниципальных районов.

Отмечается, что в регионе в 2021 год в рамках нацпроекта был проведен капитальный ремонт девяти сельских домов культуры. Еще два новых дома культуры были построены.

Кроме того, в 2021 году были капитально отремонтированы четыре муниципальных детских школы искусств. Проведено переоснащение по модельному стандарту восьми муниципальных библиотек. А всего за три года в регионе открыто уже 20 модельных библиотек.