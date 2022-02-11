«Правительству РФ совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию при участии органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых расположены значимые объекты научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры, разработать и реализовать в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» план мероприятий («дорожную карту») по развитию научно-популярного туризма в России, определив источники финансирования таких мероприятий начиная с 2022 года и рассмотрев вопрос о возможности возмещения части затрат граждан на приобретение туристских продуктов», — говорится в сообщении.

Как следует из поручения, первый доклад необходимо представить до конца апреля, далее – раз в год. Ответственные лица: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель координационного совета по науке и образованию Никита Марченков и другие высшие должностные лица субъектов РФ.