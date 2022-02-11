"Восстановительные работы мы начали пару дней назад. В первую очередь силы и технические средства были направлены на 13-й километр косы, где берегозащитная и туристическая инфраструктура пострадали незначительно. Довольно быстро удалось восстановить деревянный переход через авандюну и спуск к морю. Но на других пострадавших участках работы продлятся значительно дольше", — сказала Большакова.

Наиболее масштабные разрушения предстоит ликвидировать на первых трех километрах полуострова, где произошел прорыв берегового вала морскими волнами и подтопление автодороги. Там уже работают тяжелая техника и сотрудники национального парка, восстанавливая защитный береговой вал при помощи мощных бревен, пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, восстановительные работы в общей сложности предстоит провести на протяжении почти 50% береговой линии нацпарка. Там снесены практически все деревянные переходы через авандюну, по которым посетители выходили на берег. Серьезно пострадала и сама авандюна.

"Мы намерены восстановить инфраструктуру береговой линии как можно быстрее. Дело в том, что, несмотря на зимний период, на косу приезжает довольно большое количество организованных туристов. Есть туристические компании, которые ежедневно везут к нам большие и малые автобусы? заполненные отдыхающими. И всем им хочется осмотреть не только достопримечательности в глубине косы, но и побывать на берегу моря", — добавила Большакова.

Она пояснила, что прошедшие шторма не разрушили смотровые площадки, строения деревни викингов и музейного комплекса. Это позволяет уже сегодня принимать организованных и самостоятельных туристов.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций — полевой стационар кольцевания птиц "Фрингилла".

В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО. Ежегодно нацпарк посещают десятки тысяч туристов. Коса является одним из самых посещаемых мест в Калининградской области.