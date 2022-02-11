Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 1,7 млн человек (+58%), "Победа" — 1,2 млн (+28%), "Россия" — 667 тыс. (+71%).

В сравнении с январем допандемийного 2019 года общий результат группы за прошлый месяц оказался меньше на 14%.

Авиакомпания S7, согласно оперативным данным, обслужила 1,4 млн человек (+15% г/г), "Уральские авиалинии" — 579 тыс. (+42% г/г).

Все российские авиакомпании перевезли в январе более 8 млн человек, сообщал ранее глава Росавиации Александр Нерадько. Это на 47% больше, чем в январе-2021, и всего примерно на 2% меньше, чем в январе-2019. Пассажирооборот, по его словам, вырос более чем на 68% г/г, до 18,8 млрд пассажиро-километров, средний по отрасли процент занятости кресел — на 2,5 процентного пункта, до 78,6%.

Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце месяца.