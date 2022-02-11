"В районе Старомонетного переулка ведутся зимние археологические исследования. Найдены сотни предметов: изразцы, посуда, монеты и курительные трубки. Находки относятся к разным периодам — от XV до начала XX века", — говорится в сообщении.

Так, в этой местности глубина культурного слоя достигает 4 м. Поэтому раскопки позволят составить одну из самых обширных коллекций артефактов, выявленных археологами в пределах одной улицы.

"Работы в Старомонетном переулке — яркий пример зимнего раскопа. Археологи организовали здесь настоящий тепляк, внутри которого всегда поддерживается стабильная температура не ниже 10 градусов тепла. Это позволяет проводить раскопки без риска для артефактов. За время исследований ученые добыли множество интересных находок. Сейчас они проходят первичную обработку в мастерских", — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он уточнил, что коллекцию условно поделили на две группы: изразцы и предметы быта, включая монеты. Так, в первой группе археологи обнаружили лицевые изразцы печей, ножки и т.д. Самым древним специалисты считают обгоревший изразец из красной глины с растительным орнаментом, датированный концом XV — началом XVI века. На 100 лет моложе муравленые изразцы с растительными узорами и муравленая ножка печи. К XVIII столетию относят разноцветные изразец и колонку.

Ко второй группе археологи отнесли красноглиняные турецкие трубки конца XVIII — начала XIX века, изготовленные в Москве, а также голландские белоглиняные трубки XVIII века.

Самые ранние из найденных монет были в ходу во времена Алексея Михайловича Романова, а самые поздние — времен правления Николая II. Отдельного внимания заслуживает памятная медаль с парижской выставки 1878 года с изображением дворца Трокадеро. Ранее накладку на шкатулку с той выставки обнаружили во время археологических исследований на Сретенке.

Уточняется, что среди посуды археологи нашли чернолощеные кувшин, лампаду и носик от сосуда, а также горшок из белой глины XVIII века. Также были найдены пряжки от одежды и разнообразные повседневные мелочи. Из металлических изделий специалисты отметили медную кофейную турку со следами частого использования, а также полоз от конька, скорее всего, XIX века.

Специалисты проведут лабораторный анализ старинных предметов, опишут их и отреставрируют некоторые из них.

Ранее в Мосгорнаследии заявляли, что археологический сезон в 2021 году стал рекордным по количеству найденных и обработанных артефактов. Так. Археологи обнаружили 275 тыс. предметов, из которых более 15 тыс. — индивидуальные находки.

За последние 11 лет археологи в Москве сделали уже более 75 тыс. находок.