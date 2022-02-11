Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, внесла значительные коррективы в развитие отрасли туризма в республике. Однако посещаемость самых популярных объектов в 2021 году значительно увеличилась даже по сравнению с годами, когда не было пандемии, отметили в министерстве.

Так, посещаемость нацпарка "Югыд ва" в 2021 году выросла на 8% и составила 7 тыс. 276 человек.

Самым популярными маршрутами были сплавы по рекам Балбанью, Кожим, Щугор и Подчерем, а также восхождения на вершины гор Народная и Манарага с последующим сплавом по реке Косью.

Большой популярностью пользовались туры выходного дня в гостевой дом в поселке Подчерье, турбазы на переправе реки Кожим и "Санавож".

В 2021 году Печоро-Илычский биосферный заповедник посетили 4 тыс. 348 человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

Гостями лосиной фермы стали 1 тыс. 469 человек.

По-прежнему высок интерес к столбам выветривания на плато Маньпупунер. Посещаемость этого места за год возросла в два раза. В прошлом году там побывали 2 тыс. 879 туристов, которые добирались туда пешком, вплавь, по снегу и на вертолетах. Каменные останцы вживую увидели 39 иностранцев.

В 2021 году в заповеднике установили три дополнительных горных модуля. Завершается строительство кемпинга, в котором одновременно могут разместиться 12 туристов. Всего в пешей доступности от плато Маньпупунер имеется шесть объектов размещения для 48 человек.

На стадии завершения обустройство экотропы "Исток реки Печоры — плато Маньпупунер" протяженностью более 3 км. Проект реализуется силами волонтеров.

Летом в районе плато Маньпупунер действовал волонтерский лагерь в количестве 50 человек. Еще 30 добровольцев помогли заготовить корм для лосиной фермы и отремонтировать туристскую инфраструктуры экологической тропы "Заповедный лабиринт".

В 2021 году построили здание визит-центра нацпарка "Койгородский" в селе Койгородок. В самом заповеднике оборудовали четыре стоянки, на которых размещено пять туристических приютов. В текущем году там установили 60 информационных аншлагов и указателей.

В планах строительство еще четырех стоянок с размещением на них туристических приютов, а также разработка и обустройство двух экологических троп протяженностью около 10 км.

В пресс-службе также сообщили, что в Коми развивают новые туристские направления и маршруты.

Так, летом запустили вертолетный тур "К истокам Севера". Маршрут составляет 800 км по воздуху вдоль Уральского горного хребта с облетом самых красивых природных объектов Северного и Приполярного Урала и плато Маньпупунер.

Появился маршрут "Восхождение на гору Народа", который предполагает размещение в гостинице "Еркусей" на базе "Желанное" и возможность посетить гору Народная на вездеходах.

В планах на зимний сезон запуск зимних вертолетных туров, в том числе хелиски-туров, которые ожидаемо будут востребованы туристами.

Учитывая высокий спрос со стороны туристов на комфортный и быстрый трансфер, летом 2021 года организовали прямые авиарейсы из Сыктывкара в поселок Троицко-Печорск на самолете L-410. Это заметно сократило путь до плато Маньпупунер.

В созданном в прошлом году природном заказнике "Параськины озера" оборудовали экологическую тропу, установили деревянные скульптуры, входную арку, качели, скамьи, подвесной мост и беседки для отдыха посетителей, а также обустроили автомобильную стоянку.

Летом финно-угорский этнокультурный парк в селе Ыб начал реализацию проекта "Караванинг" — путешествия по республике в автодоме. С ним разработаны семь региональных туристских маршрутов.

В 2021 году создали два туристских информационных центра в Сыктывкаре и селе Корткерос.

На развитие въездного и внутреннего туризма в регионе из бюджета Коми в 2022 году выделят около 61,5 млн рублей.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми языка "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка — более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".

Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник расположен в междуречье рек Печоры и Илыча на западном макросклоне Северного Урала, на территории Троицко-Печорского района Коми. На севере заповедник граничит с национальным парком "Югыд ва". Создан в 1930 году для сохранения природного комплекса северо-востока европейской части СССР. Площадь заповедника — более 720 тыс. га. Там растут девственные леса, являющиеся объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк "Койгородский" учредили в декабре 2019 года. Он расположен на землях лесного фонда в Койгородском и Прилузском районах Коми. Его общая площадь составляет более 56,7 тыс. га. Это одна из наименее нарушенных лесных территорий европейского севера России, практически не затронутая хозяйственной деятельностью.