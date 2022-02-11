"Все монеты номиналом 5 копеек и отчеканены в период с 1763 по 1791 годы на Екатеринбургском монетном дворе. На аверсе изображен государственный герб Российской империи, на реверсе — вензель императрицы Екатерины II. На одной из монет 1785 года эксперты обнаружили сдвоенность изображений что является признаком перечекана монеты. Монеты подлинные и относятся к категории культурных ценностей", — говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник Музея имени Арсеньева Петр Александров рассказал, что среди переданных монет есть интересные экземпляры. Например, перечеканенная монета изготавливалась не на новом сырье, но без переплавки, просто набивалась поверх старой. Возможно, это произошло из-за инфляции или дефицита материала, в частности, меди.

"Самая маленькая монета в годы правления Екатерины II — это не копейка. Деньга — это полкопейки, полушка — четверть копейки. А здесь мы видим 5 копеек. На эти деньги можно было неплохо кушать несколько дней, в зависимости от цен в той или иной губернии", — отметил Александров.

Старинные монеты, по словам таможенников, обнаружили в международном аэропорту Владивостока. Их пытался вывезти в Сеул гражданин Кореи, причем незаконно. Нарушитель не подавал декларацию, а на вопросы инспектора о запрещенных к вывозу предметах ответил отрицательно. В его отношении возбуждено дело об административном нарушении.

Дальнейшую судьбу монет будет решать министерство культуры РФ. Оно определит, где монеты будут хранить постоянно, а также включит их в государственную часть музейного фонда РФ.