"В прошлом году были смонтированы и установлены подъемники и осветительное оборудование. В дальнейшем планируется разработка мастер-плана по комплексному развитию территории горнолыжной трассы с общей площадью свыше 52 тыс. кв. м с учетом размещения инфраструктурных объектов: пунктов проката лыж, кафе, фуд-кортов", — говорится в сообщении.

Официальное открытие горнолыжной трассы состоится 26 февраля.

По словам директора республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту Максима Скупого, в планах построить теплые технические помещения, организовать пункты проката, закупить снаряжение для воспитанников школы Олимпийского резерва.

Он также уточнил, что министерство спорта республики сформировало заявку о необходимом финансировании на этот проект — она будет представлена во время слушаний по корректировке бюджета региона.

"На погоду мы повлиять не можем, но можем создать условия для горнолыжников. Рассмотрим возможные источники финансирования. Объект имеет серьезное значение для развития массового и профессионального спорта, а также для повышения туристической привлекательности района. Убежден, что открытие новой горнолыжной трассы выведет развитие лыжного спорта в республике на новый уровень", — цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева.