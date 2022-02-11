«Мы не создаем дополнительную финансовую нагрузку на действующих туроператоров, которых у нас сейчас более 4,2 тыс., включая 376 выездных и более 3,8 тыс. внутренних и въездных. Напротив, мы предлагаем освободить действующих туроператоров от необходимости страховать свою ответственность. При этом они будут делать взносы в единый фонд коллективной ответственности, а не как сейчас – в два, коллективный и персональный», — сказала она журналистам в пятницу.

Ростуризм подготовил проект нового закона о туризме и ожидает его принятия в 2022 году. В четверг СМИ со ссылкой на экспертов отрасли сообщили, что принятие нового закона о туризме неизбежно приведет к росту стоимости отдыха в России, поскольку в соответствии с законопроектом компании, специализирующиеся на турах по России, должны будут платить взносы в единый гарантийный фонд наравне с операторами по въездным и выездным путешествиям. Размер взноса составит 125 рублей за каждого туриста. Средства из фонда будут расходоваться в том числе на оплату эвакуации путешественников из-за рубежа в случае возникновения проблем. Сейчас туроператоры по внутреннему туризму должны страховать ответственность перед туристами на полмиллиона рублей в год.

Как напомнила Догузова, законопроект предполагает, что страховать свою ответственность будут только новые туроператоры, впервые выходящие на рынок, и только в первые два года работы. «Это делается для того, чтобы в туризме не появлялись фирмы-однодневки. При этом правила будут едины для всех новых туроператоров, потому что ошибочно думать, что проблемы есть только на рынке выездного туризма. Сегодня любой желающий может приобрести страховку за 25 тыс. рублей со страховым покрытием 500 тыс. и стать туроператором по внутреннему туризму, а потом продать туров на несколько миллионов рублей и закрыться, оставив туристов и без отдыха, и без денег», — подчеркнула она.

И напомнила, что на прошлой неделе Ростуризм исключил из реестра двух таких туроператоров, которые брали у туристов деньги, но не отправляли их на отдых. По словам Догузовой, защищенность туристов благодаря новому закону многократно вырастет.

«Сейчас суммы выплат по таким случаям составляют менее 5% от стоимости тура. Это несправедливо, и результат неэффективно работающей системы. Именно поэтому мы и предлагаем повысить порог входа для новых туроператоров и в целом поменять систему финансовых гарантий. Способность впервые выходящей на рынок компании застраховать свою ответственность перед туристами на 25 млн рублей (такая страховка стоит примерно 350 тыс. рублей) – это дополнительная гарантия надежности и платежеспособности. Мы предлагаем сумму страхового обеспечения в размере 25 млн рублей, поскольку она равна среднему годовому обороту небольшого туроператора, согласно данным рынка,» — рассказала она.

По словам Догузовой, если у компании пока нет средств, чтобы обеспечить такой объем страхования своей ответственности, есть возможность начать работу в качестве турагента и затем выйти на туроператорский рынок.