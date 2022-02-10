Планируется, что с 1 марта автобусы будут совершать восемь-десять рейсов в день. Их расписание будет согласовано со временем прибытия электричек.

Первый рейс в 10:00 от железнодорожного вокзала, последний — в 19:00 от музея-заповедника "Парк Монрепо".

"Узнать автобус будет легко — он брендирован самыми знаковыми объектами культурного наследия Выборга. Теперь туристы, прибывающие в Выборг, смогут совершить поездку до парка Монрепо, купив билет в автобусе. О главных достопримечательностях средневекового города туристам расскажет аудиогид", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме парка, путешественники могут увидеть знаменитую библиотеку имени Алвара Аалто, Выставочный зал "Эрмитаж-Выборг", бастион "Панцерлакс", и Выборгский замок.

Экскурсионные билеты в эти культурные пространства также можно будет приобрести в автобусе.

По данным пресс-службы, планируется, что в марте пассажиры "Ласточки" смогут приобрести единый билет на поезд и автобусный тур в кассах Финляндского вокзала.