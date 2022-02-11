С 4 утра 11 февраля прибывающие в Великобританию иностранные пассажиры без прививок или с прививками вакциной, неодобренной ВОЗ, освобождаются от карантина. Им потребуется сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и еще один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране.

Одновременно иностранцы, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, освобождаются от ПЦР-тестов по прибытии.

Для всех прибывающих в Великобританию сохраняется требование о необходимости заполнить Passenger Locator Form за 48 часов до вылета.

Как ранее сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), после появления информации об отмене карантина для непривитых россиян резко вырос спрос на все виды туров в Великобританию – экскурсионные, учебные и другие. Росту спроса способствует также снижение стоимости ПЦР-тестов, достигавшей 200-300 фунтов. В дальнейшем турпоток на направлении, по прогнозам РСТ, зависит от того, будут ли авиакомпании расширять перевозку и предлагать более дешевые авиабилеты. Сейчас рейсы осуществляют только «Аэрофлот» и British Airways.

В настоящее время непривитые путешественники и россияне, привитые отечественной вакциной «Спутник V», должны сдать ПЦР-тест на ковид не ранее чем за 72 часа до поездки. По прибытии они соблюдают десятидневный карантин, во время которого за собственный счет сдают еще два теста – на пятый и на восьмой день пребывания.