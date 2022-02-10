"Ход строительства объекта обсудили на встрече губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель совета директоров ООО "Завидово Девелопмент" Сергей Бачин. Сейчас на площадке ведутся дноуглубительные работы, берегоукрепление, устройство инженерных сетей и газопровода", — отметил собеседник агентства.

По его словам, после схода снега будет продолжено строительство подъездных автодорог и благоустройство территории.

"Речной порт I категории в Завидово будет включать три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2 тыс. человек. Вне периода навигации порт сможет принимать на зимнее хранение круизные, экскурсионные и прогулочные суда", — отметили в пресс-службе.

Проект предусматривает строительство здания речного вокзала для обслуживания пассажиров и туристических судов. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на объект, получено заключение государственной экспертизы.

"На территории ОЭЗ "Завидово" к 2025 году планируется создать многофункциональный всесезонный комплекс отдыха, включающий в себя крупнейший в европейской части России аквапарк, горнолыжный склон, кафе и рестораны, отели, конгресс-центр и другие объекты. Их ввод позволит создать более 900 новых рабочих мест", — добавили в пресс-службе.

Первоначально речной порт планировалось ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2022 года. Порт станет частью транспортно-пересадочного узла "Завидово" с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.

ОЭЗ "Завидово" создана в 2015 году. В объекты туристской инфраструктуры уже вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций, девелопером проекта выступает компания "Завидово Девелопмент". С 2021 года началась реализация проекта "Завидово парк", включающего, в том числе, крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, отели на 1,3 тыс. номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты туриндустрии. Предполагаемый объём инвестиций — более 29,5 млрд рублей. ВЭБ.РФ выделит для этого проекта кредит в размере 29 млрд рублей.

Ежегодно на курорт "Завидово" приезжает 200-250 тыс. туристов. "Наша задача — довести этот поток до 1 млн гостей. Уверен, что при поддержке ВЭБ.РФ через 3-4 года курорт будет полностью достроен, и мы совместно решим эту задачу", — отмечал Бачин в январе.