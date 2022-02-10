"Было 160 (дней — ИФ), сейчас выходим на 200. Системой оснежения мы создали двухметровую ледовую подложку, которая нам позволит катать до 12 июня, если погода позволит", — сказал Ставенко.

"Это будет самый (продолжительный сезон — ИФ), если не брать в расчет "дикий отдых" на Эльбрусе. То есть есть сможем эксплуатировать восемь месяцев в году", — подчеркнул он.

Ранее Ставенко сообщил журналистам, что в прошлый сезон ГК "Большой Вудъявр" принял 245 тыс. человек. Планируется через пять лет при условии расширения курорта и его всесезонной работы увеличить турпоток в четыре раза до 1 млн человек в год.

В ноябре 2021 года председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев сообщал в интервью "Интерфаксу", что Заполярье за счет развития горнолыжной инфраструктуры в Хибинских горах претендует на звание региона с самым продолжительным горнолыжным сезоном.

"В этом году в Хибинах заработала система искусственного оснежения, которая должна помочь в этом. Сейчас наш горнолыжный сезон насчитывает порядка 150 дней, наша цель продлить его до 180 дней — в идеале с конца октября по конец мая", — говорил Елисеев.

Общая протяженность трасс "Большого Вудъявра" составляет 30 км, перепад высот превышает 600 метров.

Ранее глава администрации Кировска Юрий Кузин сообщил журналистам, что турпоток в Хибинах в 2021 году составил 245 тыс. человек (турпоток всей Мурманской области в 2021 году составил 450 тыс. человек — ИФ).

Кировск — моногород, градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро").

При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом.

Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит") и "Кукисвумчорр". Горнолыжный сезон в Хибинах при обычных обстоятельствах начинается в ноябре и завершается в мае.