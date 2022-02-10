"Эти площадки развития курортной инфраструктуры предполагается разместить в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске. Ожидается, что процесс формирования курортных ОЭЗ в крае завершится в текущем году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание курортных ОЭЗ ведется в соответствии с комплексной программой по развитию Кавказских Минеральных Вод, рассчитанной до 2030 года.

Документы для оформления всех четырех экономических зон формируются по общей заявке и будут готовы для направления в Минэкономразвития РФ к концу мая, сообщается в пресс-релизе.