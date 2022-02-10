"Теперь в регионе разрешено проводить мероприятия в сфере культуры с участием не более 50% зрителей (участников) от вместимости объекта с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности", — говорится в сообщении.

На протяжении двух недель мероприятия в сфере культуры и искусства в Орловской области проводились только в онлайн-формате, часть сотрудников была переведена на дистант.

Кроме того, оперштаб разрешил проводить мероприятия в сфере культуры с присутствием граждан на свежем воздухе.

Обязательным требованием для участников мероприятий остается наличие сертификата или QR-кода о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

Как сообщила начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева, на сегодняшний день в сфере культуры и искусства уровень заболеваемости составляет 9%, из них по COVID-19 — 3 % от общей численности сотрудников подведомственных учреждений.

По состоянию на 10 февраля в регионе за сутки выявлено 834 новых случая COVID-19, госпитализировано 118 человек. Всего на территории Орловской области выявлено 86 тыс. 414 случаев заболевания коронавирусом.