"Министерству здравоохранения Киргизии поручено с 11 февраля в установленном порядке внести в действующие алгоритмы и инструкции необходимые изменения и дополнения, предусматривающие отмену изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также отмену обязательного требования наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции у граждан, прибывающих на территорию республики", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при въезде в Киргизию только не вакцинированные граждане должны предъявить справку о ПЦР-тесте.

Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов на заседании штаба отметил, что в республике, помимо заболеваемости COVID-19, есть множество не менее важных задач, требующих концентрации внимания народа и ресурсов государства.

"В ближайшие месяцы мы продолжим активную кампанию по вакцинации населения. Нам надо сохранять бдительность и оставаться готовыми к возможному ухудшению ситуации или же появлению новых штаммов. Наша страна не будет тянуть с пересмотром ранее введенных карантинных мер. Мы заинтересованы в скорейшем снятии коронавирусных ограничений в регионе и во всем мир", — сказал Байсалов.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 199 тыс. случаев коронавируса, более 191 тыс. человек переболели, 2 тыс. 917 скончались от инфекции.