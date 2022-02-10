По данным пресс-службы, при въезде в Киргизию только не вакцинированные граждане должны предъявить справку о ПЦР-тесте.
Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов на заседании штаба отметил, что в республике, помимо заболеваемости COVID-19, есть множество не менее важных задач, требующих концентрации внимания народа и ресурсов государства.
"В ближайшие месяцы мы продолжим активную кампанию по вакцинации населения. Нам надо сохранять бдительность и оставаться готовыми к возможному ухудшению ситуации или же появлению новых штаммов. Наша страна не будет тянуть с пересмотром ранее введенных карантинных мер. Мы заинтересованы в скорейшем снятии коронавирусных ограничений в регионе и во всем мир", — сказал Байсалов.
По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 199 тыс. случаев коронавируса, более 191 тыс. человек переболели, 2 тыс. 917 скончались от инфекции.