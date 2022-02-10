"Мы вместе с одной компанией делаем мастер-план по развитию курорта с планом застройки на пять лет. В прошлый зимний сезон курорт принял 245 тыс. гостей. Соответственно, при увеличении гостиничного фонда, запуска летней эксплуатации, мы рассчитываем до 1 млн туристов принимать", — рассказал Ставенко.

Таким образом, турпоток ГК может вырасти в четыре раза.

Предполагаемую сумму инвестиций Ставенко не назвал, отметив, что "будет господдержка, участие "ФосАгро", есть планы по привлечению частных инвесторов".

По словам Ставенко, сейчас в пиковые моменты, в высокий сезон, "Большой Вудъявр" принимает до 5,5-6 тыс. гостей в день.

Для развития курорта потребуется развитие сервисной службы, расширение парковок, фуд-корта, увеличение количества специализированного персонала, включая спасателей.

"В скором будущем появится канатная дорога на Северном склоне и гондольно-канатная дорога на Южном склоне. Это увеличит пропускную способность", — добавил он.

Общая протяженность трасс "Большого Вудъявра" составляет 30 км, перепад высот превышает 600 метров.

Ранее глава администрации Кировска Юрий Кузин сообщил журналистам, что турпоток в Хибинах в 2021 году составил 245 тыс. человек (турпоток всей Мурманской области в 2021 году составил 450 тыс. человек — ИФ).

Кировск — моногород, градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро").

При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом.

Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит") и "Кукисвумчорр". Горнолыжный сезон в Хибинах при обычных обстоятельствах начинается в ноябре и завершается в мае.