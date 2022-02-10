Выставка организована в рамках федерального проекта "Императорский маршрут", куратором которого является Тульская область.

Выставка состоит из двух частей. Первая — передвижная стендовая экспозиция "Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель русских императоров" представленная Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Она рассказывает о периоде правления святых благоверных государей Александров — от Александра I до Александра III, а также Николае II, подвижнической и просветительской деятельности представителей Императорского дома Романовых, связанной с именем Александра Невского.

Отдельный раздел экспозиции посвящен истории создания благотворительных учреждений в честь Александра Невского.

Вторая называется "Александр I. Отражения" и состоит из уникальных исторических документов — экспонатов фондов Тульского музейного объединения, Тульского областного архива, регионального библиотечного-информационного комплекса и частных коллекций.

В приветствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина отмечается, что благодаря императору Александру I в Туле был открыт Александровский кадетский корпус — первое губернское военное учебное заведение, призванное усилить систему подготовки офицерских кадров в России.

"Пусть эта выставка привлечет внимание наших граждан, особенно молодёжи, к изучению истории Отечества. Важно, чтобы нынешние и будущие поколения знали свою историю и гордились своей страной", — подчеркивается в обращении главы региона.

В рамках мероприятий памяти императора Александра I также прошел "круглый стол" по теме "Сфинкс, не разгаданный до гроба": духовные искания и государственные деяния императора Александра I", где обсудили его роль в истории России и Тульской области в частности.

В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие ученые из разных регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Тулы.

Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" объединяет места памяти представителей императорской фамилии, места их посещений, пребывания и паломничеств, дворцы и резиденции, усадьбы и экономии, а также культурно-исторические объекты, связанные с государственной, общественной и благотворительной деятельностью представителей Императорского Дома Романовых. В проекте участвуют 22 российских региона.