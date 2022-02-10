Курс евро в 15:56 МСК составил 85,0225 руб./EUR1, снизившись на 28,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее евро опускался до отметки 85 руб./EUR1. При этом доллар торговался на отметке 74,3575 руб./$1 — минус 38,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 33,98 копейки — до 79,16 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро днем в четверг после слабых колебаний в обеих парах в течение первой половины дня. Позитивное влияние на рубль оказывают надежды на продолжение смягчения геополитической напряженности вокруг РФ в ожидании встречи политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ), которая в четверг состоится в Берлине.

Кроме того, поддержку рублю оказывают ожидания повышения ключевой ставки Банком России на заседании в пятницу, 11 февраля.