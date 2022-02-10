«Въезд разрешен вакцинированным гражданам, переболевшим гражданам (без вакцинации), с момента выздоровления не больше 6 месяцев, справка о перенесенном заболевании обязательна. Переболевшим детям 14-18 лет (без вакцинации), с момента выздоровления не больше 6 месяцев, справка о перенесенном заболевании обязательна», — говорится на сайте туроператора», — сообщает пресс-служба туроператора Anex Tour.

Для посещения страны привитым «Спутником V» старше 12 лет необходимо предоставить сертификат вакцинации. Второй компонент вакцины должен быть введен не ранее чем за 14 дней до поездки. Сертификат на русском или английском языке должен быть действителен на момент въезда во Вьетнам (срок действия не более 12 месяцев).

Если нет оригинала, то туристы могут распечатать сертификат с портала госуслуг на английском языке.

Непривитым переболевшим с 14 лет нужно предоставить справку о перенесенном заболевании в аэропорту по прилете. Справка должна быть на английском языке в печатном и электронном варианте с портала госуслуг.