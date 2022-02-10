"Передвижная выставка музейно-выставочного имени И.Шемановского "Сияние литосферы" готовится к поездке в калининградский Музей янтаря. 198 впечатляющих образцов из собрания минералов отправятся за пределы Ямала в конце февраля и пробудут там до мая. Под эгидой передвижной выставки экспонаты будут путешествовать впервые", — говорится в сообщении.

Большую часть экспозиции составляют предметы камнерезного искусства. Необработанные ископаемые из разных точек мира будут представлены в меньшей степени из-за сложности их транспортировки.

"Для выставки в Калининграде мы отобрали самые красивые экземпляры из нашей коллекции. Наша задача показать посетителям, насколько камень красив сам по себе и как умело человек может воспользоваться этой красотой", — передаются в пресс-релизе слова научного сотрудника сектора естественной истории музея Галины Карзановой.

Музейно-выставочный комплекс имени И.Шемановского обладает внушительным собранием из почти 1,8 тыс. минералов и камней, часть из них входит в постоянную экспозицию музея "Цветы литосферы".