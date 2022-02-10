Для завершения работ в интерьерах памятника власти заключили контракт с подрядной организацией стоимостью 39,9 млн рублей.

Работы по реставрации начались в 2015 году по программе КГИОП. В 2015-2016 годах проводилась реставрация фасадов собора, финансирование составило 481,6 млн рублей.

В 2017 году началась реставрация интерьеров храма. Из средств бюджета Санкт-Петербурга с 2017 по 2021 годы на эти работы было выделено 422,9 млн рублей.

"Мы завершаем работы по реставрации штукатурной отделки, лепного декора и металлических оконных заполнений барабана центрального купола, после чего будут демонтированы неинвентарные леса. В интерьере установлены леса высотой 72 метра — примерно с 20-этажный дом. Все работы будут завершены к маю 2022 года", — цитирует пресс-служба председателя КГИОП Сергея Макарова.

Кроме того, по программе комитета ведется реставрация интерьеров церквей, расположенных в угловых башнях корпусов Смольного монастыря.

В частности, в 2021 году были завершены работы по реставрации церкви Захарии и Елизаветы (северо-западной), которые велись с 2018 года и церкви Александра Невского при Александровском институте (северо-западной, в среднем ярусе башни). В том же году началась реставрация интерьеров церкви Святой Екатерины (северо-восточной) — главной церкви Императорского воспитательного общества благородных девиц.

"Она уникальна тем, что ее барочная отделка сохранилась практически в первоначальном виде, какой ее задумал и реализовал Растрелли. Временем окончания отделки храма принято считать конец 1762 года. В текущем году реставрация продолжится", — добавили в пресс-службе.

Собор Воскресения Словущего (Смольный собор) — одно из самых совершенных творений Франческо Бартоломео Растрелли, шедевр русского барокко. Он входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Смольный монастырь".