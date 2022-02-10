Число ночевок, проведенных иностранными туристами в отелях, выросло на 77,6% и составило 62,8 млн.

«Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации из-за нового штамма коронавируса «омикрон», в декабре Хорватию посетили 236 тыс. иностранных туристов, это в четыре раза больше, чем за тот же месяц годом ранее», — следует из данных хорватской статистики.

При этом столица страны Загреб в декабре прошлого года принял 161 тыс. туристов. Лидировали среди иностранцев российские туристы, за ними следуют гости из Германии и Сербии. Рост российского турпотока в большой степени связан с популярностью вакцинных туров в Хорватию, в рамках которых можно сделать прививки признанными ВОЗ и Евросоюзом вакцинами.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Хорватия потеряла 68% иностранного турпотока, он составил 5,5 млн.

Туризм – одна из ключевых отраслей для экономики страны, на него приходится 20% ее ВВП.