"До 17 февраля включительно продлен запрет на работу с 23:00 до 6:00 объектов общественного питания, а также ночных клубов и дискотек", — говорится в сообщении.

Исключение делается для обслуживания навынос и доставки заказов. Отмечается, что в регионе наблюдаются высокие показатели заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппа, а также широкое распространение штамма коронавируса "Омикрон". По состоянию на 10 февраля в регионе за сутки выявлено 834 новых случая COVID-19, госпитализировано 118 человек. Всего на территории Орловской области выявлено 86 414 случаев заболевания коронавирусом.