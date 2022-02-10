"Снежный морж поселится на Эльбрусе. Еще кит, медведь и лиса. Именно над такими зверями особо крупных размеров уже сейчас работают снежные скульпторы из Ставрополя на станции Мир", — говорится в сообщении.

Кроме того, здесь появится снежная горка для детей и декоративные ворота. Посмотреть выставку огромных снежных скульптур можно будет уже в предстоящие выходные. Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт включает около 15 км трасс различной сложности и систему подъемников.