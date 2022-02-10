"Суд согласился с позицией прокуратуры и избрал должностному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", — сказала представитель прокуратуры.

В отношении бывшего министра 7 февраля возбудили уголовное дело по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В тот же день он был задержан.

По данным прокуратуры, в 2020 году министерство заключило контракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 млн рублей. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2019 году, "что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере около 35 млн рублей".

Как сообщалось, 6 февраля был заключен под стражу министр туризма региона, который подозревается в превышении полномочий при исполнении госконтракта на проведение фестиваля фейерверков.

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавляет Кирилл Реут. После ареста он был отстранен от должности.

Предшественником Реута был Александр Трухачев. Он был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.