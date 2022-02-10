"Как отмечалось на совещании, которое провел губернатор региона Игорь Руденя, в Гришкино будет обустроена лыжероллерная трасса протяженностью до 5 км с системами освещения и искусственного снегообразования, лыжный стадион и транспортная зона с парковкой", — отметил собеседник агентства.

По его словам, лыжная база "Гришкино" является популярным местом для занятий лыжным спортом, а также площадкой подготовки сборной команды Тверской области по лыжным гонкам. После реконструкции прогнозируется повысить уровень загруженности спортивного объекта с 49% до 90%, а также увеличить ежегодное число посещений лыжной базы до 124 тыс. человек.

"Для Тверской области с нашими богатыми спортивными традициями, выдающимися победами на российской и международной арене очень важно сохранить и преумножить спортивный потенциал региона. Кроме того, необходимо обеспечить популяризацию ценностей здорового образа жизни — особенно в молодежной среде", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.