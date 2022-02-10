«Деловая программа включает выступления более 200 спикеров на почти 60 мероприятиях – в рамках открытого диалога мы будем обсуждать будущее индустрии путешествий. Презентационные дискуссии представят идеи и области роста для бизнеса, новые межрегиональные маршруты и проекты путешествий по России, а также перспективные виды туризма – экологический, яхтенный, этно- и автотуризм, арктический, детский, туризм выходного дня», — рассказали в пресс-службе выставки.

Как отмечают организаторы, в программе запланированы мероприятия по IT-технологиям в туризме, обучающие семинары для туристско-информационных центров (ТИЦ) и тревел-журналистов, дискуссии о въездном туризме и круглые столы.

«Интурмаркет» проводится в столице в семнадцатый раз, выставка будет проходить в «Экспоцентре» на Красной Пресне.